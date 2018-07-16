İşte Dünya Kupası şampiyonları...

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa oldu. İşte bugüne kadar Dünya Kupası yaşamış ülkeler...



1930 - ŞAMPİYON URUGUAY

Dünya bir futbol topunun peşinden koşmaya başlamıştı bile... FIFA Başkanı Jules Rimet (Organizasyonun mucidi) ülkeleri tek turnuvada toplama kararı aldı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece 13 takım katıldı. Montevideo'daki finale Uruguay ve Arjantin kaldı. Uruguay evindeki finali 4-2 kazanıp ilk Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu.



1934- ŞAMPİYON İTALYA

Kupa, İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin ağır rejiminin propagandası altında geçti. Avrupa'ya mesafe uzak olduğu için Güney Amerika'dan Arjantin ve Brezilya gelebildi. İlk kez bir Afrika ülkesi Mısır kupaya katıldı. Şampiyon Uruguay ise kupayı protesto etti. Finalde ev sahibi İtalya, o dönemdeki adıyla Çekoslovakya'yı 2-1 yenerek kupayı aldı.



1938- ŞAMPİYON İTALYA

Ev sahibi Fransa ve son şampiyon İtalya, kupaya direkt katıldı. Protestosunu sürdüren Uruguay yine kupada yer almadı. Arjantin de kupaya katılmama kararı aldı. Bunu protesto eden Arjantinli taraftarlar federasyon binasına saldırdı. Güney Amerika'dan sadece Brezilya katıldı. İtalya, yarı finalde Brezilya'yı finalde ise Macaristan'ı 4-2 yenerek duble yaptı.



1950- ŞAMPİYON URUGUAY

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle kupaya tam 12 yıl ara verildi. Türkiye, Suriye'yi geçerek kupaya katılma hakkı kazandı ancak yolun uzaklığı ve ekonomik sebepler yüzünden Brezilya'ya gidemedi. Brezilya ile Uruguay finalini tam 199 bin 854 kişi izledi. Uruguay 2-1 kazandı. Kaleci Barbosa 'uğursuz' damgası yedi. Birçok Brezilyalı intihar etti.



1954- ŞAMPİYON BATI ALMANYA

Türkiye kupa yolunda İspanya'ya karşı ilk maçı 4-1 kaybederken, rövanşı 1-0 kazandı. Gol averajı yoktu, tarafsız sahadaki 3. maç 2-2 bitti. Tribünden çağırılan Franco isimli bir çocuğun çektiği kurayla kupaya katıldık. Batı Almanya'ya 4-1 ve 7-2 yenildik, Güney Kore'yi 7-0 yendik. Batı Almanya 2-0 yenik duruma düştüğü finalde Macaristan'ı 3-2 yendi.



1958- ŞAMPİYON BREZİLYA

Türkiye, elemelerde Avrupa yerine Asya- Afrika grubuna verilince protesto etti ve katılmadı. Ve sonrası Pele, Pele, Pele... Dünya 1958'de 17 yaşındaki Brezilyalı efsaneyi konuştu. Genç yetenek muhteşem futbolu, akıl dolu golleriyle adını tüm dünyaya ezberletti. Brezilya finalde İsveç'i 5-2 yendi. Fransızların forveti Fontaine 13 golle rekor kırdı.



1962- ŞAMPİYON BREZİLYA

Tarihin en sert kupasıydı. Henüz ilk turda aralarında Pele'nin de olduğu 37 futbolcu sakatlanarak turnuva dışında kaldı. Brezilya, Pele'siz kalsa da turnuvaya damgasını vurdu. Yenilgisiz geldiği finalde Çekoslavakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Brezilyalı sihirbaz Garrincha harika futboluyla ülkesine art arda 2. kez Dünya Kupası'nı getirdi.



1966- ŞAMPİYON İNGİLTERE

Futbolun beşiği İngiltere hiç şampiyonluk sevinci yaşamamıştı. Adalılar günümüzde hala tartışılan bir golle kupayı aldı. İngiltere- Batı Almanya maçında normal süre 2-2 tamamlandı. 101. dakikada İngiliz Hurst'un şutu direkten çizgiye düştü. Azeri yardımcı hakem Behramov golü verdi. Hurst bir tane daha attı, İngilizler 4-2 ile kupayı kazandı.



1970- ŞAMPİYON BREZİLYA

Meksika'daki kupaya 16 ülke katıldı. İlk kez kırmızı kart uygulamasına karar verildi ancak hiçbir oyuncu cezalandırılmadı. Pele'nin son Dünya Kupası'nda Brezilya ile Avrupa ekibi İtalya finale yükseldi. Sambacılar müthiş bir üstünlük kurdukları Gök Mavililere karşı finali 4-1 kazandılar. Kupayı 3'üncü kez alarak daimi sahibi olmayı da başardılar.



1974- ŞAMPİYON BATI ALMANYA

Türkiye kupaya katılamadı ancak 2 önemli olayın mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin televizyondan izlediği ilk kupa oldu. Hakemimiz Doğan Babacan da tarihe geçti. Babacan, Batı Almanya-Şili maçında Güney Amerika ekibinden Caszely'ye kırmızı göstererek kupa tarihinin ilk ihracını gerçekleştirdi. Finalde Almanya, Hollanda'yı 2-1 mağlup etti.



1978- ŞAMPİYON ARJANTİN

Kupa cunta yönetimindeki Arjantin'e verilince Hollandalı Johann Cruyff, Alman Breitner askeri yönetimi protesto ederek bu ülkeye gitmedi. Grupta Arjantin, 5 averajlı Brezilya'yı geçmesi için 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Peru'yu tartışmalı maçta 6-0 yendiler. Uzatmaya giden finalde Hollanda'yı 3-1 yenen Tangocular şampiyon oldu.



1982- ŞAMPİYON İTALYA

Yeni formatıyla oynanan kupada İtalya grup maçlarında 3 beraberlikle üst tura çıktı. Gök Mavililerin, Brezilya'yı 3-2 yendiği karşılaşmada Paulo Rossi hat-trick yaptı. Finale iki Avrupa takımı İtalya ve Batı Almanya çıktı. Gök Mavililer finalde rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı 3. kez müzelerine götürdüler. İtalyanların forveti Rossi 6 golle krallığa ulaştı.



1986- ŞAMPİYON ARJANTİN

Kolombiya ekonomik sebeplerden vazgeçince kupayı Meksika düzenledi. Maradona'nın kupasıydı. Arjantinli yıldız, 2-1 kazanılan İngiltere maçına damga vurdu. "Tanrı'nın eli" dediği gol ve tüm İngiltere savunmasını çalımlayarak kaydettiği sayıyla konuşuldu. Finalde Arjantin, Batı Almanya'yı 3-2 yendi. Tribünlerde meşhur 'Meksika Dalgası' yapıldı.



1990- ŞAMPİYON ALMANYA

Kupada öne çıkan ülke Kamerun, futbolcu ise Schillaci oldu. Kamerun, forveti Roger Milla önderliğinde çeyrek finale kadar geldi, İngilizlere haksız şekilde kaybetti. Gol kralı İtalyan Toto Schillaci olurken finalde Arjantin ile Almanya karşılaştı. 4 yıl önceki kupanın rövanşı niteliğindeki maçı Almanlar, Brehme ile 1-0 kazandı. Maradona gözyaşları döktü.



1994- ŞAMPİYON BREZİLYA

Unutulmaz bir kupaydı. Maradona'da doping çıkınca turnuvadan ihraç edildi. Kolombiyalı Escobar, kendi kalesine gol attıktan sonra ülkesinde silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Rus Salenko, 6-1 kazandıkları Kamerun maçında 5 gol attı. Final de hafızalara kazındı. Penaltılarla Brezilya, İtalya'yı yendi. Roberto Baggio son penaltıyı gökyüzüne vurdu.



1998- ŞAMPİYON FRANSA

Zinedine Zidane önderliğindeki Fransa evindeki kupada çok farklıydı. 32 ülkenin katıldığı kupada finale Fransa ve Brezilya ulaştı.

Emmanuel Petit kupa öncesi "Rüyamda gördüm, finali 2-0 kazanıyorduk" demişti. Skor 2-0'ken son golü attı ve Horozlar 3-0 ile tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Efsane Ronaldo finalde zorla oynatıldı.



2002- ŞAMPİYON BREZİLYA

Bizim kupamızdı... "Ne Kosta Rika ne de Çin ne de Sambacı Brezilya..." diye başlayan tezahürat yurdun dört bir yanını sardı. Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım hepimize büyük heyecan yaşattı. Turları bir bir geçtik, yarı finalde Brezilya'ya elendik. Üçüncülük maçında Güney Kore'yi 3-2 yendik. Finalde Brezilya, Ronaldo'nun golleriyle Almanya'yı 2-0 yenip 5. kez şampiyon oldu.



2206- ŞAMPİYON İTALYA

Kupa öncesi açık farklı favori Brezilya olarak görülüyordu. Finale İtalya ile Fransa kaldı. Finale damgayı Zinedine Zidane ve Marco Materazzi arasındaki olay vurdu. İtalyan stoperin ailesine küfürlü bir sözü üzerine deliye dönen Zidane, dönüp Materazzi'ye kafa attı. Efsane isim jübilesini kırmızı kart görerek yaptı. Karşılaşma penaltılara uzadı. İtalyanlar, beyaz noktadan kupaya ulaştı.



2010- ŞAMPİYON İSPANYA

Organızasyon ilk kez Afrika kıtasına taşındı. Kupayı izleyenler 'vuvuzela işkencesi' ile tanıştı. Gürültülü maçlar sonunda İspanya ile Hollanda finale yükselen iki takım oldu. Maçın normal süresi 0-0 tamamlandı. Boğalar, 116. dakikada orta sahadaki yıldız isim Andres İniesta'nın golüyle rakibini 1-0 yenerek tarihindeki ilk kupasını kazandı. Hollanda ise bu kupada 3. kez final kaybetti.



2014- ŞAMPİYON ALMANYA

Sambacılar evlerindeki kupayı kazanmak istiyordu ancak Neymar sakatlanınca yarı finalde sahaya ondan mahrum çıktılar. Eksikliğini de çok aradılar. Evlerinde Almanya'ya 7-1 yenilerek tarihlerinin en ağır yenilgisini aldılar. Diğer taraftan ise Maradona'nın gölgesinden kurtulmak isteyen Messi finaldeydi. Almanlar uzatmalarda Arjantin'i 1-0 yenip onun hayallerini söndürdü.



2018- ŞAMPİYON FRANSA

Horozlar tarihinin en güçlü kadrolarından biriyle geldikleri Rusya'dan kupayla döndüler. Sürprizlerin çok olduğu bir turnuva oldu. Son şampiyon Almanya grubunda sonuncu oldu. İspanya, Arjantin, Brezilya erken aşamalarda kupaya veda etti. Griezmann'lı, Mbappe'li, Pogba'lı kadrosuyla finalde Modric'li Vida'lı Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihinde 2. kez kupayı kazandı.