Adı, ülkesi Arjantin'in efsanesi iki yıl önce vefat eden Diego Maradona ve Brezilyalı Pele ile anılan Lionel Messi, başarılarla dolu kariyerinde onu bu mertebeden uzak tutabilecek tek eksiklik Dünya Kupası'na sonunda kavuştu. Arjantin'de son olarak 1986'da Maradona'nın ellerinde havaya kalkan Dünya Kupası, 36 yıl sonra halefi Messi'nin ellerinde havalandı. 2014'te finalde kaybeden süper yıldız, çocukluk hayaline Katar'da kavuştu.



KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI

Kariyeri boyunca golleri ve asistleriyle binin üzerinde skora katkı yapan ve kırılmadık rekor bırakmayan Messi, Arjantin'in Dünya Kupası'na ulaşmasında başrolde yer aldı. 26 karşılaşmayla Matthaus'u geride bırakarak turnuva tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu konumuna gelen 35 yaşındaki yıldız, her aşamada (grup ve sonrasındaki eleme turları) gol atan ilk oyuncu olduğu Dünya Kupası'nda 13 gole ulaşarak Arjantin tarihinin en golcüsü oldu.



'Ara vermeyeceğim'

Lionel Messi, milli takımda forma giymeye devam edeceğini söyledi. 35 yaşındaki yıldız, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum" diye konuştu.



Maradona gülüyordur

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Messi'yi "Futbol, kendi büyüleyici hikayesini, her zamanki gibi bu maçla da yazmaya devam etti. Messi, her yönüyle hak ettiği Dünya Kupası'na, ilk kez kavuştu. Tebrikler Arjantin. Diego Maradona, şu an kesinlikle gülüyordur" ifadeleriyle tebrik etti.



Ballon d'Or'da favori

PSG'de bu sezona çok iyi bir başlangıç yaparak ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole şimdiden imza atan Arjantinli yaşayan efsane, 7 kez ile en çok kazanan oyuncu rekorunu elinde tuttuğu Altın Top ödülünün yine en önemli adayı haline geldi. Messi'nin en büyük rakibi ise takım arkadaşı Mbappe olacak gibi gözüküyor.



Instagram'da rekor!

Kariyerine dünyanın en büyük kupasını da ekleyen Lionel Messi, sosyal medyayı salladı. Instagram'dan yaptığı Dünya Kupası şampiyonluğu paylaşımı, Instagram'da bir sporcunun almış olduğu en yüksek beğeni sayısına ulaştı. 43 milyondan fazla kullanıcı, gönderiyi beğendi.



Buenos Aires çıldırdı

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı. Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının 36 yıl sonra dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı.



KEHANETLER GERÇEK OLDU

1986 ile benzerlik dikkat çekmişti. Kehanetler tuttu...

Maradona 1986'da sevinirken bir eliyle Katar bayrağını göstermişti

'Yıl sonu hediyemiz' başlıklı eski Maradona röportajında arkada 18 Aralık yazıyordu

Brezilya 1986'da olduğu gibi çeyrek finalde penaltılarda elendi

1986 finalinin hakemi Filho gibi 2022'nin hakemi Marciniak da 7 Ocak tarihinde doğdu

Kanada 1986'dan sonra ilk kez organizasyona katıldı

Cordoba'da doğanlar arasında 9 numarayı en son 1986'da Cuciuffo giymişti. Cordoba'da doğan Alvarez de 2022'de 9 numarayı aldı

Cordoba ekibi Belgrano, 1986'da olduğu gibi Arjantin'in 2. Ligi'nde şampiyon oldu