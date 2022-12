Spor dünyasının ünlü isimlerinden Messi'ye tebrik mesajı

Arjantin'in bu tarihi başarısının ardından sosyal medyada birçok ünlü, Messi'den övgüyle bahsetti.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Pele, "Futbol, kendi büyüleyici hikayesini, her zamanki gibi bu maçla da yazmaya devam etti. Messi, her yünüyle hak ettiği Dünya Kupası'na, ilk kez kavuştu. Tebrikler Arjantin. Diego Maradona, şu an kesinlikle gülüyordur. Arkadaşım Mbappe ise finalde penaltılar dahil dört gol attı. Onu, futbolun geleceği için büyük bir armağan olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Milli Takımı'nın efsane golcülerinden Ronaldo ise "Tarihi rekabete sahne olan Brezilya ile Arjantin arasındaki maçlarda bile Messi'nin varlığı, ayrı bir yer tutuyor. Bu heyecan verici finalde, birçok Brezilyalı ve dünyanın her yerinden insanın, Messi'yi desteklediğini gördüm. Bir Dünya Kupası yıldızı olmasının çok ötesinde, bir çağa kaptanlık yapan dehaya yakışır bir veda. Tebrikler Messi!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mario Icardi ise Messi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Tebrikler Messi, kimse bu kupayı senden daha fazla hak etmiyor. Bunun için uzun süre mücadele ettin ve ödülüne kavuştun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Haydi Arjantin!" mesajıyla paylaştı.

TENİSİN VE BASKETBOLUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN DE KUTLAMA MESAJLARI

Bu yıl emekliye ayrılan tenisin efsanelerinden İsviçreli Roger Federer, mesajında Arjantin'in başarısını "Arjantin'in peri masalı. Messi, mükemmelliğin kelime anlamını tekrar tanımladı" görüşlerine yer verdi.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal da Messi'yi tebrik ederken, eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ise "Futbolu unutun. Messi, tüm zamanların en iyi sporcusu olabilir mi? İnanılmaz birisi." mesajıyla tebriklerini sundu.

NBA yıldızlarından aralarında LeBron James, Trae Young ve Manu Ginobili'nin yer aldığı birçok basketbolcu da Arjantinli yıldıza tebrik mesajı yolladı.