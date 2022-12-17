Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan Fas maçı öncesi Zlatko Dalic konuştu: Herkes oynamak istiyor

Hırvatistan Fas maçı öncesi Zlatko Dalic konuştu: Herkes oynamak istiyor

2022 FIFA Dünya Kupası 3.'lük maçında Hırvatistan, Fas ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, basına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:45
Hırvatistan Fas maçı öncesi Zlatko Dalic konuştu: Herkes oynamak istiyor

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, Fas ile oynayacakları üçüncülük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dalic karşılaşmayla ilgili değerlendirmesinde, "Bir aydan daha kısa bir süre içinde 7. maçımızı oynayacağız. Sahada yüzde 100'den fazlasını verebilenlere ihtiyacımız var. Herkes oynamak istiyor. Bir madalya mücadelesine çıkacağız. Fas'a çok saygı duyuyoruz. Her iki takım için de yarı finale çıkmak en iyi sonuç oldu. Şimdi daha fazlasını almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Dalic final maçıyla ilgili yorumunun sorulması üzerine ise, "Her iki takımın da tarzları farklı. Fransa oyunun kontrolüne sahip olmadığında bile kazanabiliyor, bu çok önemli. Mbappe domine edebiliyor ama Arjantin'de her zaman oyunu açabilecek olan Messi var. Bu gibi karşılaşmalarda tahmin yapmak doğru olmaz, daha iyi oynayan takım kazansın" sözlerini kullandı.

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