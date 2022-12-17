Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan Fas maçı CANLI

Hırvatistan Fas maçı CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası 3. maçında Hırvatistan ve Fas karşı karşıya geliyor. Hırvatistan - Fas maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 18:10
Hırvatistan Fas maçı CANLI

Dünya Kupası'nda heyecan üçüncülük maçıyla devam ediyor. Hırvatistan ile Fas kozlarını paylaşıyor. Tarihe geçerek sürpriz bir şekilde yarı finale adını yazdıran Fas, son 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 3.'lük maçında kozlarını paylaşıyor.

HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI İZLE

HIRVATİSTAN - FAS ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Fas maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
HIRVATİSTAN - Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Majer, Kovacic, Modric, Orsic, Kramaric, Livaja
FAS - Bounou, Dari, Hakimi, Attiallah- Lyamiq, El Khanous, Amrabat, Sabiri - Boufal, Ziyech, En-Nesyri

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