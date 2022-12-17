Hırvatistan Fas maçı CANLI

Dünya Kupası'nda heyecan üçüncülük maçıyla devam ediyor. Hırvatistan ile Fas kozlarını paylaşıyor. Tarihe geçerek sürpriz bir şekilde yarı finale adını yazdıran Fas, son 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 3.'lük maçında kozlarını paylaşıyor.
HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI İZLE
HIRVATİSTAN - FAS ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Fas maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
HIRVATİSTAN - Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Majer, Kovacic, Modric, Orsic, Kramaric, Livaja
FAS - Bounou, Dari, Hakimi, Attiallah- Lyamiq, El Khanous, Amrabat, Sabiri - Boufal, Ziyech, En-Nesyri