Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Kuzey Afrika ülkesi olan Fas, son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i devirerek tarih yazmaya devam etti.
Kuzey Afrika ülkesi olan Fas, son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i devirerek tarih yazmaya devam etti.
Fas teknik direktörü Walid Regragui, çeyrek final maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihine geçti.
47 yaşındaki çalıştırıcı, Dünya Kupası tarihinde çeyrek final yaşayan ilk Afrikalı teknik direktör olarak kayıtlara geçti.
Regragui, Portekiz maçı sonrası çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
Başarılı çalıştırıcı, İspanya zaferi sonrası kendisini birisinin ziyaret ettiğini ve sabaha kadar Portekiz maçına çalıştıklarını dile getirdi.
"GECE KAPI ÇALDI"
Regragui, şunları söyledi:
İspanya galibiyetinin gecesi otelde birden kapı çaldı. Kapıyı açtığımda onu gördüm, bir avuç kağıtla hızlıca içeri girdi ve 'Portekiz maçını kazanmak istiyorsan beni dinle, 3 plan hazırladım' dedi.
Başta benimle dalga geçiyor sandım fakat çok ciddiydi. O gece sabaha kadar bu planlar üzerinde çalıştık.
Kim olduğunu şu anlık açıklamayacağım fakat bu zaferde en büyük payın ona ait olduğunu söyleyebilirim.
O İSİM HERVE RENARD
Regragui'nin isim vermeden bahsettiği ismin Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard olduğu ortaya çıktı.
54 yaşındaki Fransız teknik adamın, Faslı meslektaşına yardım ettiği ifade edildi.
Suudi Arabistan turnuvadaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.
Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, çeyrek finalde İngiltere'yi eleyen Fransa oldu.
Fas ile Fransa, 14 Aralık Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.