Haberler Dünya Kupası 2022 Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizi Fas Milli Takımı oldu. Kuzey Afrika temsilcisi, çeyrek finalde karşılaştığı Portekiz'i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu mücadele sonrası Fas Teknik Direktörü Regragui, Portekiz maçında nasıl oynamaları gerektiğini gizemli bir isimden öğrendiğini açıklamıştı. O kişinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:31
Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Kuzey Afrika ülkesi olan Fas, son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i devirerek tarih yazmaya devam etti.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Fas teknik direktörü Walid Regragui, çeyrek final maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihine geçti.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

47 yaşındaki çalıştırıcı, Dünya Kupası tarihinde çeyrek final yaşayan ilk Afrikalı teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Regragui, Portekiz maçı sonrası çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Başarılı çalıştırıcı, İspanya zaferi sonrası kendisini birisinin ziyaret ettiğini ve sabaha kadar Portekiz maçına çalıştıklarını dile getirdi.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

"GECE KAPI ÇALDI"

Regragui, şunları söyledi:

İspanya galibiyetinin gecesi otelde birden kapı çaldı. Kapıyı açtığımda onu gördüm, bir avuç kağıtla hızlıca içeri girdi ve 'Portekiz maçını kazanmak istiyorsan beni dinle, 3 plan hazırladım' dedi.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Başta benimle dalga geçiyor sandım fakat çok ciddiydi. O gece sabaha kadar bu planlar üzerinde çalıştık.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Kim olduğunu şu anlık açıklamayacağım fakat bu zaferde en büyük payın ona ait olduğunu söyleyebilirim.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

O İSİM HERVE RENARD

Regragui'nin isim vermeden bahsettiği ismin Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard olduğu ortaya çıktı.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

54 yaşındaki Fransız teknik adamın, Faslı meslektaşına yardım ettiği ifade edildi.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Suudi Arabistan turnuvadaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Fas Teknik Direktörü Regragui'nin bahsettiği gizemli kişi belli oldu!

Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, çeyrek finalde İngiltere'yi eleyen Fransa oldu.

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