Haberler Dünya Kupası 2022 Altın Ayakkabı kimin olacak? Mbappe Messi ve Giroud...

Altın Ayakkabı kimin olacak? Mbappe Messi ve Giroud...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverler yarı final ve final maçlarına odaklanırken, diğer yandan da çekişmeli bir Altın Ayakkabı yarışı turnuvaya hakim.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 15:55
Altın Ayakkabı kimin olacak? Mbappe Messi ve Giroud...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda 'Altın Ayakkabı' yarışında yarı finaller öncesinde Kylian Mbappe ilk sırada yer alırken, onu Lionel Messi ile Olivier Giroud takip ediyor.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı ve Hırvatistan, Arjantin, Fas ve Fransa yarı final bileti alan takımlar oldu.

Dünya Kupası'nda yıldız oyuncular takımlarının şampiyonluğunun yanı sıra 'Altın Ayakkabı' ödülü için de yarışıyor. Turnuvada en çok gol atan futbolcuya verilecek ödül için yarı final öncesi gol krallığı yarışında 5 golle Kylian Mbappe ile 4'er golleri bulunan Lionel Messi ve Olivier Giroud bulunuyor.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 6 kez rakip fileleri havalandıran İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane bu ödülü kazanmıştı.
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