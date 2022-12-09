Haberler Dünya Kupası 2022 Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'den Portekiz maçı yorumu!

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'den Portekiz maçı yorumu!

Son dakika spor haberi: Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Portekiz'e saygı duyduklarını ancak rakiplerinin de kendilerinin gücünü bildiğini söyledi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 16:37
Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'den Portekiz maçı yorumu!

Walid Regragui, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile oynayacakları maç öncesinde FIFA Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ülkesi ve takımıyla gurur duyduğunu belirten 47 yaşındaki teknik adam, "Biz elit takımlarla oynamaya alışkınız. Bir planımız var ve sürpriz yapmaya çalışacağız. Hedefimize odaklanmamız ve maç ilerledikçe daha iyi olmamız gerekiyor. Pozitif havayı hissediyorsunuz. Portekiz'e saygı duyuyoruz, harika forvetleri var. Ama onlar da bizim zorlu bir rakip olacağımızı biliyorlar." diye konuştu.

Yorgunluk ve sakatlıklardan şikayet etmeyeceklerini vurgulayan Regragui, "Arkamızda Afrika ve Arap halkı var. Bu çok önemli ama biz önce Fas için oynuyoruz. Kim oynarsa oynasın, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve mazeret üretmeyeceğiz." dedi.

Regragui, Fas'ın başarısının etkileriyle ilgili soruya, "Fas halkını birleştiriyoruz. Bu, para ve şampiyonluktan daha önemli. Ancak biz kazanmak ve turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek için buradayız." yanıtını verdi.

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