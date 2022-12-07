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DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ | Katar 2022 Dünya Kupası çeyrek final turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

Tüm dünyanın gözü kulağının çevirildiği Katar 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu aşaması tamamlandı. Hollanda, İngiltere, Arjantin, Fransa, Hırvatistan, Fas, Brezilya, Portekiz son 16 turundan çıkmayı başardı. Dünya Kupası'nın fikstürü merak ediliyor. çeyrek final turu eşleşmeleri, müsabaka tarihleri ve saatleri araştırılıyor. İşte Dünya Kupası fikstürü...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 13:00
DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ | Katar 2022 Dünya Kupası çeyrek final turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

Katar'da düzenlenen ve tüm dünyada merakla takip edilen Dünya Kupası, muhteşem maçlara, sürpriz sonuçlara, duygusal anlara ve tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu. Grup aşamalarında Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Polonya, Arjantin, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Fas, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Gana grubu 1. ve 2. sırada tamamladı. Çeyrek final turuna ise Hollanda, İngiltere, Arjantin, Fransa, Hırvatistan, Fas, Brezilya, Portekiz yükseldi. Turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, Belçika, Uruguay, İspanya gibi ülkeler ise turnuva dışında kaldı. çeyrek final ve final yoluna kadar olan süreç ise merakla bekleniyor. Dünya Kupası fikstürü araştırılıyor. Peki, Katar 2022 Dünya Kupası çeyrek final turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

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DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL TURU EŞLEŞMELERİ

  1. Hollanda - Arjantin
  2. Hırvatistan-Brezilya
  3. İngiltere-Fransa
  4. Fas-Portekiz

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

9 Aralık Cuma

Hırvatistan - Brezilya 18:00
Hollanda - Arjantin 22:00

10 Aralık Cumartesi

Fas - Portekiz 18:00
İngiltere - Fransa 22:00

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Hırvatistan - Brezilya / Hollanda - Arjantin
  • Fas - Portekiz / İngiltere - Fransa

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

TÜRKİYE'DEN DÜNYA KUPASI'NA HANGİ FUTBOLCULAR KATILDI?

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)

FENERBAHÇE

Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)

GALATASARAY

Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)

TRABZONSPOR

Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal)

KAYSERİSPOR

Majid Hosseini (İran), Ali Karimi (İran), Bernard Mensah (Gana)

ANTALYASPOR

Haji Wright (ABD)

KONYASPOR

Francisco Calvo (Kosta Rika)

HATAYSPOR

Samuel Adekugbe (Hatayspor)

ASpor CANLI YAYIN

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