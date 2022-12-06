Samba zamanı

Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Brezilya, Katar 2022'de son 16 turunda eşleştiği Güney Kore karşısında gol resitali sundu. Sambacılar, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 7. dakikada Vinicius Junior ile gol perdesini açan Brezilya, 13'te Neymar'ın penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. Tite'nin öğrencileri, 29. dakikada Richarlison'la üçüncü golü buldu. 36'da Lucas Paqueta'nın golüyle 4-0'ı bulan Brezilya soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıda Brezilya vites düşürürken Güney Kore, 76'da Seung-Ho Baek ile bir gol buldu ve maçı 4-1 Sambacılar kazandı. Brezilya, çeyrek finalde 9 Aralık Cuma günü saat 18.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

PELE'YE 1 GOL KALDI

İlk maçta Sırbistan karşısında sakatlanan Neymar, 2 maç sonra formasına kavuşurken golle geri döndü. G.Kore'ye penaltıdan bir gol atan Neymar, milli formayla 76 gole ulaştı, efsane Pele'yi yakalamasına bir gol kaldı.

WEVERTON'A ÖZEL JEST

Güney Kore karşısında ilk yarıda 4 gol bulan Brezilya'da teknik direktör Titi, 3. kaleci Weverton Pereira'ye jest yaptı. 80'de Alisson kenara geldi yerine Weverton girdi. Böylece Brezilya kadrosunda şans bulmayan isim kalmadı.

STAT 974'ÜN SIRRI!

Brezilya-G.Kore maçına ev sahipliği yapan Stat 974 turnuvaya veda etti. 974, hem Katar'ın uluslararası kodu hem de hem de inşaat sırasında kullanılan konteynırların tam sayısı.