Haberler Dünya Kupası 2022 Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya Vinicius Junior, Neymar(pen.), Richarlison ve Pagueta'nın golleriyle resital sundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Samba zamanı

Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Brezilya, Katar 2022'de son 16 turunda eşleştiği Güney Kore karşısında gol resitali sundu. Sambacılar, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 7. dakikada Vinicius Junior ile gol perdesini açan Brezilya, 13'te Neymar'ın penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. Tite'nin öğrencileri, 29. dakikada Richarlison'la üçüncü golü buldu. 36'da Lucas Paqueta'nın golüyle 4-0'ı bulan Brezilya soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıda Brezilya vites düşürürken Güney Kore, 76'da Seung-Ho Baek ile bir gol buldu ve maçı 4-1 Sambacılar kazandı. Brezilya, çeyrek finalde 9 Aralık Cuma günü saat 18.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

PELE'YE 1 GOL KALDI

İlk maçta Sırbistan karşısında sakatlanan Neymar, 2 maç sonra formasına kavuşurken golle geri döndü. G.Kore'ye penaltıdan bir gol atan Neymar, milli formayla 76 gole ulaştı, efsane Pele'yi yakalamasına bir gol kaldı.

WEVERTON'A ÖZEL JEST

Güney Kore karşısında ilk yarıda 4 gol bulan Brezilya'da teknik direktör Titi, 3. kaleci Weverton Pereira'ye jest yaptı. 80'de Alisson kenara geldi yerine Weverton girdi. Böylece Brezilya kadrosunda şans bulmayan isim kalmadı.

STAT 974'ÜN SIRRI!

Brezilya-G.Kore maçına ev sahipliği yapan Stat 974 turnuvaya veda etti. 974, hem Katar'ın uluslararası kodu hem de hem de inşaat sırasında kullanılan konteynırların tam sayısı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! İşte Jorge Jesus'un yeni gözdesi
Gurur gecesi! ATV, Altın Kelebek Ödülleri'nde 6 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu
Polonyalı forvete onay! Jesus scout raporlarını okudu
Fırtına'dan ön libero hamlesi! Kulübünden fiyat alınacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sambacılar çeyrek finale yükseldi!
Hırvatistan penaltı atışları sonucu çeyrek finalde!
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Konya TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deniz Undav transferinde G.Saray'a rakip! Deniz Undav transferinde G.Saray'a rakip! 00:25
Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! 00:25
Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' 00:25
Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan... Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan... 00:25
Hamsik'e veda sonrası 2 transfer gündemde! Hamsik'e veda sonrası 2 transfer gündemde! 00:25
Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" 00:25
Daha Eski
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu 00:25
Yönetimden flaş hamle! 100 milyon... Yönetimden flaş hamle! 100 milyon... 00:25
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Antalya kampında... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Antalya kampında... 00:24
G.Saray'da Cengiz Ünder'in alternatifi belli oldu G.Saray'da Cengiz Ünder'in alternatifi belli oldu 00:23
Pendikspor puanı 90'da kurtardı! Pendikspor puanı 90'da kurtardı! 00:22
Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." 00:22