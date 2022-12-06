Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz İsviçre maçında Cristiano Ronaldo için 14.5 yıl sonra bir ilk!

Portekiz İsviçre maçında Cristiano Ronaldo için 14.5 yıl sonra bir ilk!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, 14.5 yıl sonra ilk kez sahada yer almadı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 22:42
Portekiz İsviçre maçında Cristiano Ronaldo için 14.5 yıl sonra bir ilk!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2008'den sonra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan bir maçta ilk kez 11'de sahaya çıkamadı.

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'ya ilk 11'de yer vermedi.

Yedek kulübesinde yer alan 37 yaşındaki futbolcu, 2008'den bu yana Portekiz'in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 31 müsabakanın tümüne ilk 11'de başlamıştı.

Ronaldo, iki büyük turnuva dikkate alındığında en son 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile 15 Haziran'da oynanan grup maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Yıldız futbolcu, bu tarihten sonra Portekiz'in 2008, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı 31 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de şans bulmuştu.

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