Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan klasiği

Hırvatistan klasiği

Dünya Kupası'nın son finalisti Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda eleyerek son 8'e kaldı. Livakovic 3 penaltı kurtararak tarihe geçti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Hırvatistan klasiği

Dünya Kupası'nın son finalisti Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda 4-2 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan Hırvatistan, ilk dakikalarda Perisic'le önemli bir fırsatı kaçırdı. Ardından rakip kalede baskı kursa da golü bulan Japonya oldu. 44. dakikada korner organizasyonunda topu önünde bulan Maeda, vuruşuyla takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Lovren'in ortasında nefis bir kafa golüyle kaleciyi avlayan Perisic, eşitliği sağlayan isim oldu. Normal süresi 1-1 sona eren mücadele uzatmalara gitti. 30 dakikalık sürede iki ekip gol bulamayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Livakovic'in üç penaltı kurtardığı maçta çeyrek final biletini alan taraf 4-2'lik skorla Hırvatlar oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞARDI

Hırvatistan Dünya kupası'nda üçüncü kez son 8'e kaldı. Daha önce 1998'de üçüncü olan Hırvatlar, 2018 Dünya Kupası'nı ise ikinci bitirdi. 2002, 2006 ve 2014'te ise grup aşamasında turnuvaya veda etmişlerdi.

İLK KEZ 1-0 YAPTI

Almanya ve İspanya galibiyetlerinde geri düşen Japonya, bu kez ilk golü atmayı başardı. Fakat dişli rakibi Hırvatistan'a penaltılarda mağlup oldu.

PERİSİC TARİHE GEÇTİ

Hırvatistan'ın golünü atan Perisic, adını tarihe yazdırdı. Dünya Kupası'nda 6. kez gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki oyuncu, bu turnuvada Davor Suker'i yakaladı. Büyük turnuvalarda 10 gole ulaşan ilk Hırvat oldu.

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