Altın çocuk Mbappe

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylien Mbappe, Dünya Kupası'nda durdurulamıyor... Polonya karşısında 2 gol atarak turnuvadaki gol sayısını 5'e yükselten 24 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında iddiasını sürdürüyor. Rusya 2018'de de 4 gol atan Mbappe, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 9'a çıkardı. Fransız yıldız, Polonya'ya attığı 2 golle Dünya Kupası tarihinde 9. golünü atarak Cristiano Ronaldo'yu geçti ve Lionel Messi'yi yakaladı. Gözünü ise 16 golle Dünya Kupası'nın en golcü ismi Miroslav Klose'nin rekoruna dikti. Kariyerinde ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Mbappe'nin sürpriz olmasza bu unvanı da ele geçirmesi bekleniyor.

PELE'Yİ DE SOLLADI

Kupada fırtına gibi esen Mbappe rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 24 yaşını görmeden 8 veya daha fazla Dünya Kupası golüne ulaşan ilk oyuncu oldu. Daha önce bu rekor Brezilyalı futbol efsanesi Pele'ye aitti.

ZİDANE'IN ÖNÜNE GEÇTİ

Fransa Milli Takımı formasını 63 kez giyen Mbappe, 33 defa gol sevinci yaşadı. Horozlar'da 33. golüne ulaşan forvet oyuncusu, bir diğer Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane'ı da milli takım gollerinde geçti.

SON 7 GOLDE VAR

Süper yıldız milli takımının son 7 golüne katkı sağladı. 5 gol ve 2 asistle, golleri tamamında başrolde yer alan isim oldu.