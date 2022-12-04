Haberler Dünya Kupası 2022 Benzeri yok

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28 yıl sonra 3'te 3 yapan takım çıkmadı. Üç hoca görevden ayrıldı. Kadın hakem görev yaptı. Kupa şimdiden tarihe geçti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
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İlk kez kış aylarında düzenlenen Dünya Kupası grup aşaması büyük sürprizlere sahne oldu. Almanya, Belçika, Danimarka ve Uruguay gibi ülkelerin veda ettiği turnuvada; Japonya, Senegal, Fas ve Güney Kore gibi ülkeler üst tura çıktı. Grup aşamasında toplam 120 golün atıldığı organizasyonda, maç başına 2.5 ortalama yakalandı. İngiltere ve İspanya 9'ar golle en skorer ekipler oldu.

İLK KEZ YAŞANDI

ABD 1994'ten sonra ilk kez 3'te 3 yapan takım çıkmadı. 1998'de 32 ülkeye geçildiğinden beri ise ilk defa böyle bir istatistik ortaya çıktı. Sürprizler bununla sınırlı kalmadı. Kosta Rika-Almanya maçını yöneten Frappar ilk kadın hakem oldu. Belçika'da Martinez, Gana'da Addo ve Meksika'da Martino, yaşanan başarısızlığın ardından görevinden ayrıldı.

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