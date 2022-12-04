Benzeri yok

İlk kez kış aylarında düzenlenen Dünya Kupası grup aşaması büyük sürprizlere sahne oldu. Almanya, Belçika, Danimarka ve Uruguay gibi ülkelerin veda ettiği turnuvada; Japonya, Senegal, Fas ve Güney Kore gibi ülkeler üst tura çıktı. Grup aşamasında toplam 120 golün atıldığı organizasyonda, maç başına 2.5 ortalama yakalandı. İngiltere ve İspanya 9'ar golle en skorer ekipler oldu.

İLK KEZ YAŞANDI

ABD 1994'ten sonra ilk kez 3'te 3 yapan takım çıkmadı. 1998'de 32 ülkeye geçildiğinden beri ise ilk defa böyle bir istatistik ortaya çıktı. Sürprizler bununla sınırlı kalmadı. Kosta Rika-Almanya maçını yöneten Frappar ilk kadın hakem oldu. Belçika'da Martinez, Gana'da Addo ve Meksika'da Martino, yaşanan başarısızlığın ardından görevinden ayrıldı.