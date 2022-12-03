Tangocular son 8 peşinde

2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin, son 16'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ahmed Bin Ali Stadı'ndaki müsabaka, 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek. Suudi Arabistan yenilgisiyle başladığı grubu Meksika ve Polonya galibiyetleriyle zirvede bitiren Messi'li Arjantin, kazanırsa son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Tunus ve Danimarka'yı yenerek sürpriz yapan Avustralya ise tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.