Haberler Dünya Kupası 2022 Tangocular son 8 peşinde

Tangocular son 8 peşinde

Messi’li Arjantin bugün Avustralya’yı yenerse son 5 Dünya Kupası’nda 4. kez çeyrek finale kalacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Tangocular son 8 peşinde
2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin, son 16'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ahmed Bin Ali Stadı'ndaki müsabaka, 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek. Suudi Arabistan yenilgisiyle başladığı grubu Meksika ve Polonya galibiyetleriyle zirvede bitiren Messi'li Arjantin, kazanırsa son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Tunus ve Danimarka'yı yenerek sürpriz yapan Avustralya ise tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
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