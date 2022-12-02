Kamerun Brezilya: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor.

Turnuvada G Grubu'nun son maçlarında Kamerun ile Brezilya kozlarını paylaştı.

Kritik mücadelede kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Kamerun oldu. Fakat bu skor Kamerun'a yetmedi.

Kamerun'un tek golü 90+2'de Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın ayağından geldi.

Kamerun turnuvaya veda ederken Brezilya grubunu lider olarak tamamladı.

Üst turda ise Brezilya'nın rakibi Güney Kore oldu.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

GOOOLL! | Aboubakar Brezilya'ya da attı! Nefis bir kafa vuruşu! Klasını bir kez daha gösterdi! ⚽



🟥 Golü attı, formayı çıkardı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.#CMR | #Qatar2022 pic.twitter.com/U58ZeFgeme