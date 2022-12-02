Haberler Dünya Kupası 2022 Kamerun Brezilya: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kamerun Brezilya: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada G Grubu'nun son maçlarında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla beraber Brezilya grubunu lider tamamlarken Kamerun turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 00:17
Kamerun Brezilya: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor.

Turnuvada G Grubu'nun son maçlarında Kamerun ile Brezilya kozlarını paylaştı.

Kritik mücadelede kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Kamerun oldu. Fakat bu skor Kamerun'a yetmedi.

Kamerun'un tek golü 90+2'de Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın ayağından geldi.

Kamerun turnuvaya veda ederken Brezilya grubunu lider olarak tamamladı.

Üst turda ise Brezilya'nın rakibi Güney Kore oldu.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

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