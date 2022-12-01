Tunus'a zafer yetmedi

D Grubu maçında Fransa ile Tunus karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tunus, 1-0'lık skorla kazandı. Tunus'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Wahbi Khazri kaydetti. 1-0'dan sonra Fransa'da Mbappe, Griezmann, Ousmane Dembele, Rabiot gibi isimler oyuna dahil olsa da Tunus sahadan galibiyetle ayrıldı. Griezmann'ın 90+8'deki golü ise VAR'dan geri döndü. Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Tunus, Avustralya'nın Danimarka'yı 1-0 yenmesi sonrası gruptan çıkamadı. Fransa 6 puanla grubu lider bitirdi.

Tunus-Fransa maçını 43 bin 627 taraftar izledi. Fransa kalecisi Mandanda 37 yaş 247 günle Dünya Kupası'nda Fransa forması giyen en yaşlı oyuncu oldu.

BOŞ YERE SEVİNDİLER

90+8. dakikada Griezmann'ın golüyle sevinen Fransızların sevinci uzun sürmedi. VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayılmadı ve Tunus kazandı.