Haberler Dünya Kupası 2022 TUNUS FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Tunus - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TUNUS FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Tunus - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu müsabakasında Tunus ile Fransa kozlarını paylaşacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Tunus - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT Spor canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:09 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:30
TUNUS FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Tunus - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Tunus ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tunus - Fransa maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TUNUS - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tunus - Fransa maçı 30 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TUNUS - FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tunus

Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi; Msakni, Sliti; Khazri

Fransa

Mandanda; Pavard, Konate, Varane, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Griezmann, Mbappe; Thuram

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