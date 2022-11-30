TUNUS FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Tunus - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Tunus - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Tunus ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tunus - Fransa maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TUNUS - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tunus - Fransa maçı 30 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TUNUS - FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tunus

Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi; Msakni, Sliti; Khazri

Fransa

Mandanda; Pavard, Konate, Varane, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Griezmann, Mbappe; Thuram