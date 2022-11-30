Haberler Dünya Kupası 2022 Tunus Fransa: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tunus Fransa: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlara gelindi. Turnuvada D Grubu 3. maçlarında Tunus ile Fransa arasında oynanan mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Tunus oldu. Tunus bu sonuca rağmen gruplardan çıkmayı başaramadı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 20:03 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 20:30
Tunus Fransa: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turnuvada D Grubu son maçlarında Tunus ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Tunus oldu. Tunus, Fransa karşısında galibiyet almasına karşın grubun diğer maçında Avustralya, Danimarka'yı mağlup ettiği için grubunun 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Tunus, son 16 turunu garantileyen ve Mbappe, Giroud, Griezmann gibi yıldızlarını dinlendiren Fransa karşısında daha atak bir futbol sergiledi.

8. dakikada Ghandri'nin Fransa ağlarına gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

32. dakikada Khazri'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mandanda'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

52. dakikada Fofana ile ceza alanı sol çaprazında girdiği ikili mücadelede topu kapan Laidouni'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Tunus baskısının sonucunu 58. dakikada aldı. Laidouni'nin pasıyla topla ceza alanına giren Khazri, Varane'i geçtikten sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mandanda'nın yanından ağlara gönderdi: 1-0.

90. dakikada Muani'nin ceza alanının önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu Griezmann ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

Mücadelenin son yarım saatinde rakip kaleyi abluka altına alan Fransa'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı.

D Grubu'nda 6 puana sahip Fransa ve Avustralya, son 16 turuna yükseldi. 4 puanlı Tunus ve 1 puana sahip Danimarka turnuvaya veda etti.

Teknik direktör Didier Deschamps'ın kaleyi emanet ettiği Mandanda, 37 yaş 247 günle Fransa forması giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Karşılaşmayı 43 bin 627 taraftar izledi.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi ismi Pele'den kötü haber! Kızı Kely Nascimento'dan ilk açıklama
Buruk raporu verdi! Transfer...
Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avustralya son 16'da!
Hazard'dan kavga açıklaması! "Soyunma odasında..."
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
ELEV Eğitim Vakfı Okullarından LGS Hazırlık Maratonunda Anne Babalara Tavsiyeler
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! 19:19
Brezilya efsanesi Pele hastaneye kaldırıldı Brezilya efsanesi Pele hastaneye kaldırıldı 19:13
İspanyol rakete 2 ay men cezası! İspanyol rakete 2 ay men cezası! 19:02
PSG satılığa çıktı! İstenen rakam... PSG satılığa çıktı! İstenen rakam... 18:46
Gaziantep FK'da olağanüstü seçim kararı! Gaziantep FK'da olağanüstü seçim kararı! 18:17
Fenerbahçe - Rayo Vallecano | CANLI Fenerbahçe - Rayo Vallecano | CANLI 18:17
Daha Eski
Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? 18:02
Başakşehir Hull City ile yenişemedi! Başakşehir Hull City ile yenişemedi! 17:45
Antalyaspor hazırlık maçında kayıp! Antalyaspor hazırlık maçında kayıp! 17:21
Kırgız yetenek Fenerbahçe'de Kırgız yetenek Fenerbahçe'de 17:05
Nef Stadı'na ödül verildi! Nef Stadı'na ödül verildi! 17:03
Fenerbahçe Rayo Vallecano canlı izle! Fenerbahçe Rayo Vallecano canlı izle! 16:54