İran'ı Pulisic yıktı

Dörttakımın iddiasının devam ettiği B Grubu'nda sonucu merakla beklenen mücadelede ABD, İran'ı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Maça hızlı başlayan ABD, 38'de aradığı golü buldu. İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen ABD'nin süperstarı Christian Pulisic, Dest'in asistinde sahneye çıktı ve ağları havalandırdı. Golde sakatlanan Pulisic ikinci yarıya çıkamadı. İran turnuvaya veda ederken grubu 2. bitiren ABD, Hollanda ile eşleşti. Kayserili Hosseini 90 dakika oynadı, Antalyalı Haji Wright da 78'de oyuna girdi.