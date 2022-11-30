Haberler Dünya Kupası 2022 İran'ı Pulisic yıktı

İran'ı Pulisic yıktı

B Grubu'nda ABD, İran'ı Pulisic'in golüyle yenip Son 16 turuna kaldı

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
İran'ı Pulisic yıktı
Dört takımın iddiasının devam ettiği B Grubu'nda sonucu merakla beklenen mücadelede ABD, İran'ı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Maça hızlı başlayan ABD, 38'de aradığı golü buldu. İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen ABD'nin süperstarı Christian Pulisic, Dest'in asistinde sahneye çıktı ve ağları havalandırdı. Golde sakatlanan Pulisic ikinci yarıya çıkamadı. İran turnuvaya veda ederken grubu 2. bitiren ABD, Hollanda ile eşleşti. Kayserili Hosseini 90 dakika oynadı, Antalyalı Haji Wright da 78'de oyuna girdi.
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