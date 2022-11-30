Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda rahat geçti

Hollanda rahat geçti

Gakpo ve De Jong’un golleriyle rahat bir zafer kazanan Hollanda, 7 puana yükselerek A Grubu’ndan lider çıktı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Hollanda rahat geçti

A Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Katar'la karşılaşan Hollanda, 2-0'lık zaferle adını son 16'ya yazdırdı. Mücadeleye iyi başlayan Portakallar, 26'da Gakpo'yla öne geçti. Klaessen'le yaptığı verkaç sonrası topu alan genç yıldız, ceza alanına girerken vurduğu şutta ağları sarstı. Rakibi karşısında son derece rahat bir maç çıkartan Hollanda, ikinci golü de 49'da Frenkie de Jong'la buldu. Depay'ın müsait durumda vuruşunda kaleciden seken topu takip eden De Jong, farkı ikiye çıkarttı. 68'de Berghuis'le bir gol daha bulan Hollanda'nın golü elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Son anlarda topun kontrolünü bırakmayan Van Gaal'in öğrenciler, zorlanmadan kazandı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Portakallar, grupta Senegal'i yenerken; Ekvador'la berabere kalmıştı. İkinci maçlarda Dünya Kupası'na veda eden ev sahibi Katar, turnuvayı puansız kapattı. Katar, sadece Senegal karşısında gol sevinci yaşamıştı.

WEGHORST 8 DAKİKA

Beşiktaşlı Weghorst, Katar karşısında 8 dakika kala oyuna girdi. Ekvador maçında da son 11 dakikada süre alan Weghorst, takımıyla son 16 heyecanı yaşayacak.

GAKPO FIRTINASI

İlk iki maçta 2 gol atan Gakpo, Katar'ı da boş geçmedi. PSV'nin Hollandalı yıldızı, 26'da takımını öne geçirdi. Gakpo'nun bu sezon takımında da 12 golü bulunuyor.

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