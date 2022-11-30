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Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Stephanie Frappart Kosta Rika-Almanya maçını yönetecek

Son dakika spor haberleri... Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak. Kosta Rika-Almanya karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Böylece kupa tarihinde ilk kez bir maçta kadın hakem düdük çalmış olacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:46
Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Stephanie Frappart Kosta Rika-Almanya maçını yönetecek

FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak olan Kosta Rika-Almanya karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek olan ilk kadın hakem olacak.

FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika-Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Öte yandan Frappart'ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.

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