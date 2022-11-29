Hollanda Katar CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A grubunun üçüncü maçında Hollanda ev sahibi Katar ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla lider konumda bulunan Hollanda turnuvaya veda eden Katar ile karşılaşıyor.
Hollanda Katar mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabaka 18.00'da başladı. Zorlu karşılaşmayı Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetiyor.
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MAÇIN 11'LERİ
Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay
Katar: Barsham, Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif
MÜCADELEDE GOL PERDESİ AÇILDI
GOOOLL! | Gakpo atmaya devam ediyor! Katar'ı da boş geçmedi! Düzgün bir vuruşla Hollanda'yı öne geçirdi! ⚽️#NED | #Qatar2022 pic.twitter.com/G7qvgY0SAg— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022