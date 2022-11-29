Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda Katar CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Hollanda Katar CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. A grubunun üçüncü maçında Hollanda ile Katar karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 18:40
Hollanda Katar CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A grubunun üçüncü maçında Hollanda ev sahibi Katar ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla lider konumda bulunan Hollanda turnuvaya veda eden Katar ile karşılaşıyor.

Hollanda Katar mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabaka 18.00'da başladı. Zorlu karşılaşmayı Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetiyor.


📺HOLLANDA - KATAR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺


MAÇIN 11'LERİ

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay

Katar: Barsham, Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif

MÜCADELEDE GOL PERDESİ AÇILDI

DİĞER
Trabzonspor Hull City maçı hangi kanalda? Trabzonspor Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
G.Saray'ın gözdesiydi F.Bahçe devreye girdi!
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ekvador Senegal | CANLI
Dünya Kupası'nda taraftarlar için turnuva
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! 18:14
G.Saray çalışmalarını sürdürdü G.Saray çalışmalarını sürdürdü 18:09
Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı 16:51
Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu 16:22
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 16:17
F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür 16:11
Daha Eski
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:10
Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı 15:55
Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi 15:55
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi 15:33
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! 15:31
Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" 15:21