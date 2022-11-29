Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda 2-0 Katar (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Hollanda 2-0 Katar (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nın A Grubu'nda Hollanda ev sahibi KatarMathes Gakpo ve Frenkie de Jong'un golleriyle 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 19:55 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 20:11
Hollanda 2-0 Katar (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ve Senegal, A Grubu'nu ilk 2 sırada bitirerek son 16'ya yükselme başarısı gösterdiler.

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda son maçlar oynandı. Hollanda, ev sahibi Katar ile Al Bayt Stadyumu'nda karşılaşırken, müsabakada Gambiyalı hakem Bakary Gassama düdük çaldı. 26. dakikada Klaassen'in pasıyla ceza sahasına giren Gakpo, Hollanda'yı 1-0 öne geçiren golü attı. 23 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası'nda 3 grup maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. Portakallar, ikinci yarıya da golle başladı. Depay'ın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Frenkie de Jong farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Skor avantajını eline alan Hollanda, rakibine de gol izni vermedi ve mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 7'ye yükseltti. Beşiktaşlı Wout Weghorst, 83. dakikada Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu. Katar ise 3 maçta puan alamayarak şampiyonaya veda etti.



SENEGAL EKVADOR'U DEVİREREK GRUPTAN ÇIKTI

Aynı saatte başlayan grubun diğer maçında ise ilk 2 maçında 4 puan toplayan Ekvador, Senegal ile Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı mücadelede Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia da 11'de sahaya çıktı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikasında Senegal penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Ismaila Sarr topu ağlara göndererek Senegal'i 1-0 öne geçirdi. 2. yarıda pozisyon bulmakta zorlanan Ekvador, 67. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Caicedo ile eşitlik golünü buldu. Ekvador'un sevinci yalnızca 3 dakika sürdü. Kullanılan duran topta Kalidou Koulibaly, Afrika temsilcisini yeniden öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken gülen taraf 2-1'lik skorla Senegal oldu.

A Grubu'nda Hollanda 7, Senegal 6 puanla son 16'ya kalan ekipler oldu.

MAÇIN GOLLERİ;

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Erden Timur yıldız transferi için düğmeye bastı
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
G.Saray'ın gözdesiydi F.Bahçe devreye girdi!
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ekvador'u deviren Senegal son 16'da!
Ekvador Senegal | CANLI
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret 19:45
B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! 18:43
Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI 18:38
Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor 18:21
Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! 18:14
G.Saray çalışmalarını sürdürdü G.Saray çalışmalarını sürdürdü 18:09
Daha Eski
Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı 16:51
Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu 16:22
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 16:17
F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür 16:11
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:10
Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı 15:55