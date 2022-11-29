Galler İngiltere maçı CANLI İZLE (Galler-İngiltere canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası B Grubu maçında Galler ile İngiltere karşı karşıya geliyor. 1 galibiyet 1 beraberlik alan İngiltere, galibiyeti bulunmayan Galler ile kozlarını paylaşıyor. Galler-İngiltere maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

GALLER İNGİLTERE İLK 11'LER

Galler: Ward, N.Williams, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Ampadu, Ramsey, Bale, Moore, James.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane.

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GALLER-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galler ile İngiltere arasında Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.