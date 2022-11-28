Portekiz 2-0 Uruguay (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Portekiz son 16'yı garantiledi!

2022 Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Portekiz ile Uruguay kozlarını paylaştı. Mücadele Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 54. ve 90+3. (p) dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonucun ardından Portekiz, 6 puana ulaştı ve 3. maçlar öncesinde son 16'ya kalmayı garantiledi. Uruguay ise 1 puanda kaldı ve umudunu son maça bıraktı.

H Grubu puan durumu:

Portekiz - 2 maç - 6 puan

Gana - 2 maç - 3 puan

Güney Kore - 2 maç - 1 puan

Uruguay - 2 maç - 1 puan

H Grubu 3. maçlar:

2 Aralık Cuma: Güney Kore - Portekiz

2 Aralık Cuma: Gana - Uruguay

İŞTE MAÇIN GOLLERİ