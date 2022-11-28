Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz 2-0 Uruguay (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Portekiz son 16'yı garantiledi!

Portekiz 2-0 Uruguay (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Portekiz son 16'yı garantiledi!

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz, Bruno Fernandes'in attığı gollerle 2-0 kazandı ve 6 puana ulaşarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 23:59
Portekiz 2-0 Uruguay (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Portekiz son 16'yı garantiledi!

2022 Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Portekiz ile Uruguay kozlarını paylaştı. Mücadele Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 54. ve 90+3. (p) dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonucun ardından Portekiz, 6 puana ulaştı ve 3. maçlar öncesinde son 16'ya kalmayı garantiledi. Uruguay ise 1 puanda kaldı ve umudunu son maça bıraktı.

H Grubu puan durumu:

Portekiz - 2 maç - 6 puan
Gana - 2 maç - 3 puan
Güney Kore - 2 maç - 1 puan
Uruguay - 2 maç - 1 puan

H Grubu 3. maçlar:

2 Aralık Cuma: Güney Kore - Portekiz
2 Aralık Cuma: Gana - Uruguay

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