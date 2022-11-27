Haberler Dünya Kupası 2022 Japonya Kosta Rika maçı CANLI

Japonya Kosta Rika maçı CANLI

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Japonya, turnuvanın ilk maçında Almanya büyük bir sürprize imza atarak Almanya'yı mağlup etmişti. Kosta Rika ise İspanya'ya 7-0'lık skorla mağlup olmuştu. Japonya Kosta Rika maçını maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 12:57
Japonya Kosta Rika maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya geliyor.

Japonya, ilk maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise İspanya'ya 7-0 mağlup olmuştu.

JAPONYA KOSTA RİKA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

27 Kasım Pazar günü Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

İLK 11'LER

Japonya 11: Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda

Kosta Rika 11: Navas, Watson, Calvo, Duarte, Oviedo, Tejeda, Borges, Fuller, Torres, Campbell, Contreras

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Memphis Depay gerçeği ortaya çıktı! Transfer tarihi açıklandı... 
Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la ilgili bomba itiraf! 'Özür dilerim Oğuzhan' dedi açık açık anlattı: "Hiç öyle bir niyeti olmadı"
Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı! Teklifler yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nobre açıkladı! Süper Lig ve Dünya Kupası...
Hırvatistan - Kanada maçı saat kaçta?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Google, Android, IOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer... Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer... 12:42
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 12:23
Transfer için tarih belli! Ayrılık... Transfer için tarih belli! Ayrılık... 12:19
Son hali Beşiktaşlıları kızdırdı! Karagümrük'te... Son hali Beşiktaşlıları kızdırdı! Karagümrük'te... 11:53
8 ayrılık kapıda! Mertens... 8 ayrılık kapıda! Mertens... 11:10
İzmir'de ilginç olay! Baba oğul aynı takımda İzmir'de ilginç olay! Baba oğul aynı takımda 09:56
Daha Eski
Gomez'e teklif kapıda! İşte o takım Gomez'e teklif kapıda! İşte o takım 09:29
Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı... Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı... 09:06
Göztepe - Altay maçı hangi kanalda? Göztepe - Altay maçı hangi kanalda? 07:47
Erzurumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Erzurumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 07:43
Keçiörengücü - Samsunspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Samsunspor maçı saat kaçta? 06:57
Memphis Depay G.Saray'a! O tarih ortaya çıktı Memphis Depay G.Saray'a! O tarih ortaya çıktı 23:22