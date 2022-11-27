Japonya Kosta Rika maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya geliyor.

Japonya, ilk maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise İspanya'ya 7-0 mağlup olmuştu.

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27 Kasım Pazar günü Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.



İLK 11'LER

Japonya 11: Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda

Kosta Rika 11: Navas, Watson, Calvo, Duarte, Oviedo, Tejeda, Borges, Fuller, Torres, Campbell, Contreras