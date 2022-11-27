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İspanya Almanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. E grubu müsabakasında ilk maçta Kosta Rika'yu 7 farkla geçen İspanya ile Jopanya'ya sürpriz bir şekilde mağlup olan Almanya karşı karşıya geliyor. İspanya Almanya mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 22:10
İspanya Almanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Turnuva'nın iki şampiyonluk adayı İspanya ile Almanya karşı karşıya geliyor. İspanya E grubundan ilk maçını Kosta Rika'ya karşı 7-0 kazanırken Almanya sürpriz bir şekilde Japonya'ya mağlup olmuştu.

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdük çaldığı İspanya Almanya mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSPANYA ALMANYA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


MAÇIN 11'LERİ;

İspanya: Unai Simón; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Ferrán Torres, Asensio, Dani Olmo

Almanya: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum: Kimmich, Goretzka; İlkay, Musiala, Gnabry, Müller


İSPANYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya ile Almanya arasında Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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