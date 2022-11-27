Hırvatistan - Kanada maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Hırvatistan ile Kanada, 2022 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor.
Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalıyor.
Zorlu müsabakayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
HIRVATİSTAN - KANADA MAÇINDA İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic
Kanada: Borjan, Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Buchanan, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Larin, David
HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hırvatistan - Kanada maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
MAÇIN GOLLERİ;
GOOOLL! | Kanada maça golle başladı! Alphonso Davis güzel ortayı şık bir kafa vuruşuyla bitirdi! ⚽️#CAN | #Qatar2022 pic.twitter.com/AcB9KElXry— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022