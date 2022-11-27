Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan - Kanada maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Hırvatistan - Kanada maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hırvatistan - Kanada maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 19:11
Hırvatistan - Kanada maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Hırvatistan ile Kanada, 2022 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalıyor.

Zorlu müsabakayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

HIRVATİSTAN - KANADA MAÇINDA İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic

Kanada: Borjan, Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Buchanan, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Larin, David

HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hırvatistan - Kanada maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ;

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