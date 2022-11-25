Haberler Dünya Kupası 2022 Zafer Portekiz'in

Zafer Portekiz'in

H Grubu'nda Portekiz, Gana'yı 3 golle yenip turnuvaya iyi başladı. İlk yarısı golsüz ve tatsız geçen maçta Portekiz; Cristiano Ronaldo Joao Felix ve Rafael Leao'nun golleriyle Gana'yı 3-2 mağlup etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Zafer Portekiz'in
Dünya Kupası H Grubu'nda sonucu merakla beklenen Portekiz-Gana mücadelesinde gülen taraf Cristiano Ronaldolu Portekiz oldu: 3-2. İlk yarısı golsüz ve sıkıcı geçilen mücadelenin ikinci devresi ise nefes kesti. 65'te Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçen Portekiz'e, Gana 73'de eski Fenerbahçeli Andre Ayew ile yanıt verdi: 1-1. Portekiz 78'de Joao Felix'in attığı golle tekrar öne geçti: 2-1. 80'de Rafael Leao attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Gana 89'da Bukari ile bir gol daha bulsa da puan almayı başaramadı. Portekiz bu galibiyetle grup liderliğine yükseldi.
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