Zafer Portekiz'in

DünyaKupası H Grubu'nda sonucu merakla beklenen Portekiz-Gana mücadelesinde gülen taraf Cristiano Ronaldolu Portekiz oldu: 3-2. İlk yarısı golsüz ve sıkıcı geçilen mücadelenin ikinci devresi ise nefes kesti. 65'te Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçen Portekiz'e, Gana 73'de eski Fenerbahçeli Andre Ayew ile yanıt verdi: 1-1. Portekiz 78'de Joao Felix'in attığı golle tekrar öne geçti: 2-1. 80'de Rafael Leao attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Gana 89'da Bukari ile bir gol daha bulsa da puan almayı başaramadı. Portekiz bu galibiyetle grup liderliğine yükseldi.