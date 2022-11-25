Ne Uruguay Ne Kore

Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı. Temposu son derece düşük olan maçta Uruguay iki kez direğe takıldı. 43'te Valverde'nin kornerden ortasında Godin direğe takıldı. 89'da ise Valverde'nin uzaklardan sert vuruşu bir kez daha direğe çarptı. Uruguay'ın, Portekiz'le karşılaşacağı 28 Kasım Pazartesi günü Güney Kore ise Gana'ya rakip olacak.

MUSLERA YEDEKTİ

Yıllardır Uruguay'ın kalesini koruyan Muslera, Güney Kore karşısında yedek soyundu. Tecrübeli eldivenin yerine 2017-18'de Sivasspo'da oynayan Rochet forma giydi. G.Saray'dan Torreira ve Trabzonspor'lu Gomez de kulübede oturdu.