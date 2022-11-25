Haberler Dünya Kupası 2022 Ne Uruguay Ne Kore

Ne Uruguay Ne Kore

H Grubu'nun iki ekibi golsüz berabere kaldı. İlk maçtan birbirini tartan iki takım puanları paylaştı. Uruguay, Godin ve Valverde’yle iki kez direğe takıldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Ne Uruguay Ne Kore

Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı. Temposu son derece düşük olan maçta Uruguay iki kez direğe takıldı. 43'te Valverde'nin kornerden ortasında Godin direğe takıldı. 89'da ise Valverde'nin uzaklardan sert vuruşu bir kez daha direğe çarptı. Uruguay'ın, Portekiz'le karşılaşacağı 28 Kasım Pazartesi günü Güney Kore ise Gana'ya rakip olacak.

MUSLERA YEDEKTİ

Yıllardır Uruguay'ın kalesini koruyan Muslera, Güney Kore karşısında yedek soyundu. Tecrübeli eldivenin yerine 2017-18'de Sivasspo'da oynayan Rochet forma giydi. G.Saray'dan Torreira ve Trabzonspor'lu Gomez de kulübede oturdu.

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