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HOLLANDA EKVADOR MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hollanda - Ekvador maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu müsabakasında Hollanda ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 12:10
HOLLANDA EKVADOR MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hollanda - Ekvador maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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HOLLANDA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Ekvador maçı 25 Kasım Cuma günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

HOLLANDA EKVADOR MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, F de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn.

Ekvador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia.

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