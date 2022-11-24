Haberler Dünya Kupası 2022 Mourinho: Almanya maçında uyudum!

Mourinho: Almanya maçında uyudum!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Almanya'nın Japonya'ya mağlup olmasıyla ilgili konuştu. Mourinho yaptığı açıklamada, "Almanya-Japonya maçını izlemedim, yataktaydım. TV açıktı ama uyuyakalmışım. Uzun bir yolculuk yaptım ve bu yüzden çok yorgundum." dedi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:37
Mourinho: Almanya maçında uyudum!
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Almanya'nın Japonya'ya mağlup olmasıyla ilgili konuştu.

Mourinho yaptığı açıklamada, "Almanya-Japonya maçını izlemedim, yataktaydım. TV açıktı ama uyuyakalmışım. Uzun bir yolculuk yaptım ve bu yüzden çok yorgundum." dedi.

Japonya'nın iyi bir takım olduğunu söyleyen Mou, "Japonya'yı tebrik ediyorum. Bu sonuç çok sürpriz değil. Japonya büyüyen bir takım." şeklinde konuştu.a

Asyalı oyunculara daha önce koçluk yaptığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Asyalı oyuncuları daha önce çalıştırdım ve kendimi bu konuda şanslı hissediyorum. Çünkü en iyi oyuncuları çalıştırdım. Çok doğru bir zihniyete sahipler. Bu sonuç onlar için sürpriz değil" açıklamasını yaptı.

Mourinho ayrıca, "Burada ve Japonya'da, bize inanılmaz misafirperverlik sunan harika insanlara elimden geldiğince kibar olmaya çalışıyorum ve karşılığında bir şeyler vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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