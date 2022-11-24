Brezilya 2-0 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izle

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan ile kozlarını paylaştı.



Mücadeleyi Sambacılar, Richarlison'un 62 ve 73. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Brezilya Katar 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda averaj farkıyla zirveye yerleşti.



İkinci sırada 3 puanlı İsviçre bulunurken; Kamerun ve Sırbistan ilk maçlarını mağlup olarak tamamladı.