Brezilya 2-0 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izle

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Sambacılar, Richarlison'un 62 ve 73. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Brezilya Katar 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda averaj farkıyla zirveye yerleşti.
İkinci sırada 3 puanlı İsviçre bulunurken; Kamerun ve Sırbistan ilk maçlarını mağlup olarak tamamladı.
GOOOLL! | Neymar müthiş getirdi, Richarlison tamamladı! Brezilya sonunda aradığı golü buldu! ⚽️#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/34YubNds1E— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2022
GOOOLL! | RICHARLISONNNN!!!! Defalarca izlenecek bir gol! Dünya Kupası'nda samba başladı! 🤯⚽️#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/yHAcJwn6k7— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2022