Haberler Dünya Kupası 2022 Brezilya 2-0 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izle

Brezilya 2-0 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izle

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu ilk maçında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Sambacılar dev turnuvaya galibiyetle başladı. Brezilya'ya 3 puanı getiren golleri 62 ve 73. dakikalarda Richarlison kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 23:55
Brezilya 2-0 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izle

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Sambacılar, Richarlison'un 62 ve 73. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Brezilya Katar 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda averaj farkıyla zirveye yerleşti.

İkinci sırada 3 puanlı İsviçre bulunurken; Kamerun ve Sırbistan ilk maçlarını mağlup olarak tamamladı.

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