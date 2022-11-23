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Fas Hırvatistan maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu'nda Hırvatistan, Fas ile karşı karşıya geliyor. Fas Hırvatistan maçını maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:53 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:31
Fas Hırvatistan maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Hırvatistan ve Fas, karşı karşıya geliyor.

2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan'ın hedefi bu kez elbette zafere uzanmak ancak daha gerçekçi hedef çeyrek final, yarı finale ulaşmak.

Fas ise Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın olduğu grubun ilk iki sırasını zorlamayı hedefliyor. Fas - Hırvatistan maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER
Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric.

FAS - HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FAS HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? HAKEMİ KİM?
Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.00'de başladı. Arjantinli hakem Fernando Rapallini, maçta düdük çalıyor.

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