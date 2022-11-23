Fas Hırvatistan maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Hırvatistan ve Fas, karşı karşıya geliyor.

2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan'ın hedefi bu kez elbette zafere uzanmak ancak daha gerçekçi hedef çeyrek final, yarı finale ulaşmak.

Fas ise Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın olduğu grubun ilk iki sırasını zorlamayı hedefliyor. Fas - Hırvatistan maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric.



FAS - HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



FAS HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? HAKEMİ KİM?

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.00'de başladı. Arjantinli hakem Fernando Rapallini, maçta düdük çalıyor.