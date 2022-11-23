Haberler Dünya Kupası 2022 Almanya Japonya: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Japonya: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada E Grubu'nun ilk karşılaşmasında Almanya ile Japonya kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Japonya oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 18:02 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 18:12
Almanya Japonya: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken turnuvanın E Grubu'nda Almanya ile Japonya kozlarını paylaştı.

Heyecanlı mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Japonya oldu.

Maçın 33. dakikasında Almanya adına İlkay Gündoğan penaltıdan golü kaydetmeyi başardı.

75. dakikada ise Japonya'dan Doan durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.

83. dakikada ise sahneye Asano çıktı ve Japonya'yı 2-1 öne geçirdi.

Böylece Japonya rakibi Almanya karşısında sürpriz bir geri dönüşe imza atarak ilk maçından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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