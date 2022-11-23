Almanya Japonya: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken turnuvanın E Grubu'nda Almanya ile Japonya kozlarını paylaştı.
Heyecanlı mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Japonya oldu.
Maçın 33. dakikasında Almanya adına İlkay Gündoğan penaltıdan golü kaydetmeyi başardı.
75. dakikada ise Japonya'dan Doan durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.
83. dakikada ise sahneye Asano çıktı ve Japonya'yı 2-1 öne geçirdi.
Böylece Japonya rakibi Almanya karşısında sürpriz bir geri dönüşe imza atarak ilk maçından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🏆⚽️ | Almanya, İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/pc65b7ZYOr— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽️GOOOLL!! Neuer bu kez çaresiz! Japonya Doan ile beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/FeUPAQQMhk— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022
⚽GOOOLL!! JAPONYA, ALMANYA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ! Asano topu iğne deliğinden geçirdi... pic.twitter.com/Y0hlGCMAcI— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022