Silindirtere

Dünya Kupası'nda B Grubu'nun açılış maçında İngiltere şov yaptı. İran'la karşılaşan İngilizler, rakibini adeta sahadan silerek 6-2 kazandı. Jude Bellingham'ın şık bir kafa vuruşuyla perdeyi açtığı İngiltere'de, Bukayo Saka ve Raheem Sterling devrenin skorunu belirledi: 3-0. Son derece rahat bir oyun ortaya koyan Gareth Southgate'in öğrencileri, Bukayo Saka'nın ikinci golüyle 62'de durumu 4-0'a getirdi.



TAREMİ'DEN DUBLE

Atak yapmakta zorlanan İran, 65'te Mehdi Taremi'yle farkı üçe indirdi. Marcus Rashford ve Jack Grealish durumu 6-1'e getirdi. 90+12'de Mehdi Taremi penaltıdan skoru belirledi: 6-2. ABD ve Galler'in bulunduğu grupta 3 puanı cebine koyan İngiltere, cuma günü ABD ile karşılaşacak. Tarihinde tek kupasını 1966'da alan İngilizler, 56 yıl sonra bir Dünya Kupası daha kazanmak için şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.



49 SANİYEDE ATTI

Oyuna girdikten 49 saniye sonra ağları sarsan Marcus Rashford, Dünya Kupası tarihinde bu şekilde en hızlı üçüncü golü kaydetti. Rekor 16 saniyeyle Richard Morales'te. Ebbe Sand ise 26 saniyede atmıştı.



KORKUTAN ÇARPIŞMA

İran kalecisi Beiranvand, Kayserisporlu Hosseini'yle çarpışması sonrası uzun süre tedavi gördü. Yerine Seyed Hosseini girdi.



24 DAKİKA UZADI

İngiltere-İran maçının ilk yarısına 14 duraklama dakikası eklendi. İkinci yarı da 10 dakika uzadı. Toplam 24 dakikalık bu süre Dünya Kupası tarihine geçti.