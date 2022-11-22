ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Arjantin - Suudi Arabistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin - Suudi Arabistan maçı 22 Kasım Salı günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, L. Martinez, Di Maria

Saudi Arabistan: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari; Al-Buraikan

ARJANTİN SON 13 GRUP MAÇINDA 1 KEZ YENİLDİ

1974 Almanya'dan bu yana üst üste 13. kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Arjantin, oynadığı son 13 grup maçında sadece 1 yenilgi aldı. FIFA klasmanının 3 numarası olarak Katar'a gelen "Tangocular", hızlı başladıkları maçlarda ilk yarı performanslarıyla öne çıkıyor. Geçen yıl Brezilya'yı 1-0 yenerek Kupa Amerika'yı müzesine götüren Arjantin, turnuvada ilk yarılarda gol yemeden 9 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 4'ü ilk 15 dakikada geldi. Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde ise 17 maçın 12'sinde devre arasına önde girdi.

MESSİ MATTHAEUS'A AİT DÜNYA KUPASI REKORUNUN PEŞİNDE

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak. Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak. Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak. Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

ADIM ADIM REKORA GİDİYOR

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, iki maç daha yenilmemesi halinde İtalya'ya ait rekoru kıracak. 36 maçtır bileği bükülmeyen "Tangocular", grupta Suudi Arabistan ve Meksika karşılaşmalarında da mağlup olmadan ayrılırsa bu alandaki yeni rekorun sahibi olacak. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.