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Arjantin Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Arjantin, gruptaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor. Arjantin - Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:55 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 13:20
Arjantin Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşıyor.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en büyük stadı (80 bin) Lusail'de oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı C Grubu mücadelesi saat 13.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Messi, Di Maria, Martinez.

Suudi Arabistan: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shahrani, Al-Faraj, Kanno, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari.

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

5. RANDEVU

İki ülke, bugünkü mücadeleyle 5. kez karşı karşıya geliyor. İki maçı Arjantin kazanırken, iki karşılaşma ise berabere sona erdi.

Gruptaki diğer maçta ise Meksika ile Polonya, 974 Stadı'nda puan mücadelesi verecek.

ARJANTİN SON 13 GRUP MAÇINDA 1 KEZ YENİLDİ

1974 Almanya'dan bu yana üst üste 13. kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Arjantin, oynadığı son 13 grup maçında sadece 1 yenilgi aldı.

FIFA klasmanının 3 numarası olarak Katar'a gelen "Tangocular", hızlı başladıkları maçlarda ilk yarı performanslarıyla öne çıkıyor.

Geçen yıl Brezilya'yı 1-0 yenerek Kupa Amerika'yı müzesine götüren Arjantin, turnuvada ilk yarılarda gol yemeden 9 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 4'ü ilk 15 dakikada geldi.

Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde ise 17 maçın 12'sinde devre arasına önde girdi.

MESSI, MATTHAEUS'A AİT DÜNYA KUPASI REKORUNUN PEŞİNDE

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.

Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.

Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.

Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

ADIM ADIM REKORA GİDİYOR

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, iki maç daha yenilmemesi halinde İtalya'ya ait rekoru kıracak.

36 maçtır bileği bükülmeyen "Tangocular", grupta Suudi Arabistan ve Meksika karşılaşmalarında da mağlup olmadan ayrılırsa bu alandaki yeni rekorun sahibi olacak.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.

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