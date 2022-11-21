Haberler Dünya Kupası 2022 Lugano'dan flaş Benzema sözleri! "Fransızlar sevinmiştir"

Lugano'dan flaş Benzema sözleri! "Fransızlar sevinmiştir"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek olan Karim Benzema ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lugano, Fransa'da bazı futbolcuların Benzema'nın takımdan ayrılmasına sevindiğini iddia etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:02
Lugano'dan flaş Benzema sözleri! "Fransızlar sevinmiştir"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve hırslı oyunuyla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Diego Lugano, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Lugano, "Fransa'daki bazı oyuncularla geçmişte takım arkadaşlığı yaptım ve şundan eminim; bazı oyuncular Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasından dolayı çok mutlu olmuştur. Avrupalıların aksine bu tarz bir reaksiyonu Uruguay'da, Arjantin'de veya Brezilya'da göremezsiniz." dedi.

Takım içinde birçok değişken olduğunu söyleyen Lugano, "Milli takımları bir arada tutan çok fazla değişken vardır. Teknik direktörlerin ve oyuncuların sadece başarılı olması yetmez. İnsanların karakterleri çok önemli. Benzema'yı takımdan ayıran bir 'soğukluk' var. Bu, çoğu zaman bizim de başarılı olmamızı engelledi, tıpkı 2018 Rusya'da olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

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