Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında 2 gol atan Enner Valencia Katar maçından sonra konuştu!

Dünya Kupası'nın açılış maçında 2 gol atan Enner Valencia Katar maçından sonra konuştu!

Dünya Kupası'nın açılış maçında 2 golle maça damga vuran Enner Valencia Ekvador'a galibiyeti getiren isim oldu. Golcü oyuncu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, "Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 22:41
Dünya Kupası'nın açılış maçında 2 gol atan Enner Valencia Katar maçından sonra konuştu!

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atan Enner Valencia, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Enner Valencia, "Bizi desteklemek için Katar'a gelen tüm Ekvadorlular'a teşekkür ediyor. Bize inandılar ve buraya kadar geldiler. Bu milli takımı oluşturan hepimiz adına hepsine, burada bulunan ailelerimize müteşekkiriz." dedi.

33 yaşındaki yıldız, "Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR GOLDÜ İNKAR EDEMEM"

2 golüyle ilgili konuşan Valencia, "Bu gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Her antrenmandan zevk alıyoruz. Her maçtan keyif alıyoruz. Bu harika bir takım. Başarıları hak ediyoruz ve daha fazlasının olacağını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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