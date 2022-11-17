İngiltere Kupası!

Katar'da 20 Kasım Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en çok İngiltere liglerinden futbolcu mücadele edecek. Milli takımların kadrolarında yer alan toplam 831 futbolcunun 163'ü İngiltere liglerinde oynarken, İspanya ligleri 86 futbolcuyla ikinci, Almanya ise 81 futbolcuyla üçüncü sırada yer aldı. FIFA'ya 25 kişilik kadro bildiren tek ülke İran oldu.

BAYERN DAMGASI

Dünya Kupası'nda toplam 250 kulüpten futbolcu yer alırken, bu alanda yine İngiltere başı çekti. Katar'da, İngiltere liglerindeki 35 kulüpte forma giyen futbolcular sahaya çıkacak. Fransa ise 21 kulüple ikinci sırada yer buldu. Dünya Kupası'na en çok futbolcu veren kulüp ise Bayern Münih oldu. Bavyera ekibinde forma giyen 17 futbolcu, Katar'da milli takımlarıyla başarı arayacak.