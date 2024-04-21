Haberler Dizi Haberleri 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 21. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 19:20
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 21. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Gregor'u öldürüp yönünü Gazze'ye çevirmesi Avram'ın diğer planını devreye sokmasına sebep olmuş ve Avram'ın çağırdığı Kanlı Bernard geldiği gibi dehşet saçmış ve Selahaddin'i ölümle burun buruna getirmekle kalmamış Şam'ı da ele geçirmiştir.

Selahaddin'i kurtarmak için harekete geçen Sultan Nureddin, önce Selahaddin'in adamlarını sonra da Selahaddin'i kurtarmayı başarır. Sultan Nureddin ve Selahaddin, Haçlıların dehşet saçtığı Şam'ı kurtarabilmek için harekete geçerlerken Şam'ın düştüğü haberini alırlar. Üstelik Süreyya, Melike, İsmet, İlbüke, Rabia, İsfahani haçlıların elinde esirdir.

Taht şehri olan Şam'ı ele geçirdiği için mutlu olan Bernard ve Viktorya Selahaddin'in kurtulmasından dolayı tedirgin olur. Zira Viktorya'ya göre Selahaddin'in hayatta olması onlar için büyük bir tehdittir. Şam'ın alınması ve kızları Rabia dahil diğerlerinin de esir olması Eyyübi ailesine de şok etkisi yaratır. Bütün bu olanlardan Selahaddin ve Sultan Nureddin'i sorumlu tutan Turanşah yine kendi bildiği yollardan kardeşini kurtarmak için harekete geçerken aynı şekilde ablası ve kardeşi esir düşen Karategin de çileden çıkar. Mevdud da Şam'ın ele geçirilmesinden dolayı öfkelidir. Sultanlık hırsı giderek benliğini saran Mevdud, Şam'ın kurtulması için harekete geçer.

Selahaddin'in Şam'ı kurtarmak üzere giriştiği mücadele Turanşah tarafından nasıl sabote edilecektir? Esir düşen İsmet, Melike, Süreyya ve diğer mazlumlar için zaman giderek daralırken, Selahaddin ve Nureddin'in başına art arda üşüşecek felaketler zinciri hangi olayları tetikleyecektir? İçerideki ihanetler silsilesi ve karşılarındaki düşmanın kıyıcılığı Selahaddin ve Nureddin'i nasıl bir mücadeleye sevk edecektir? Selahaddin, önce sevdiklerini sonra da Şam'ı kurtarabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 21. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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