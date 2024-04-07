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Yaban Çiçekleri 3. bölüm İZLE FULL | Yaban Çiçekleri SON bölüm izle tek parça ATV

atv'nin yeni soluklu dizisi Yaban Çiçekleri Pazartesi akşamları izleyici karşısına geçiyor. Merakla beklenen dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla etki bıraktı. Yaban Çiçekleri 3. bölüm izle aramaları yapanlar ve diziyi yeniden izlemek isteyenler için Yaban Çiçekleri son bölüm linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 23:10 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 23:20
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Yaban Çiçekleri 3. bölüm İZLE FULL | Yaban Çiçekleri SON bölüm izle tek parça ATV

Yaban Çiçekleri dizisi zengin oyuncu kadrosu ve merak uyandıran konusu ile tav ekranlarından yayın hayatına başladı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin ilk bölümü ilgi çekti. İlk bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler ise Yaban Çiçekleri 3. bölüm izle, Yaban Çiçekleri son bölüm izle full aramaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

YABAN ÇİÇEKLERİ 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur.

Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi?

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Akın Akınözü
  • Aslıhan Malbora
  • Büşra Pekin
  • Halil Babür
  • Bige Önal
  • Tilbe Saran
  • Arif Pişkin

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