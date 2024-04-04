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SAKLA BENİ 24. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 24. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverlerden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 24. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 19:00
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SAKLA BENİ 24. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 24. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kendisinden habersiz yapılan planı öğrenen İncila büyük bir şaşkınlık yaşarken bu haberi duyan Naz duruma çok öfkelenir. İncila meselesinden haberdar olduğunu Mete'ye söyleyen Kont Ziya, bu ilişkinin imkansızlığına vurgu yapar.

Kadir, iş konusunda yaşananlar yüzünden ona kızgın olan Naz'a kendini affettirebilmek için yoğun çaba harcar. Yaşanan bir gelişmeyse Naz'ın moralini yeniden düzeltir. İçinde taşıdığı yüklerden yorgun düşen İncila, Mete'nin bu konuya dair tutumundan rahatsız olur.

Kadir bazı gerçekleri söylemek için Mete'nin karşısına geçer, İncila ise Kadir'i hissettiği duygular ve atacağı adımlar konusunda cesaretlendirir. Çok önemli bir konuşmaya kulak misafiri olan ve Mete ile büyük bir yüzleşme yaşayan Naz, Mete'nin aşkına sahip çıkması için hiç beklenmedik bir hamle yapar.

SAKLA BENİ 24. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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