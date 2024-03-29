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Yalı Çapkını 64. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 64. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 64. bölümü 29 Mart Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 64. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 00:44
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Yalı Çapkını 64. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 64. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 64. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 64. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 64. BÖLÜM ÖZETİ

Hattuç'un gelişi yalıdaki düzenin baştan aşağı değişeceğinin habercisidir. Halis Ağa'nın sonsuz desteğini arkasına alan Hattuç, otoritesini hissettirmeye başlarken, evdeki herkes diken üstündedir. Doktorundan öğrendiği bir gelişme İfakat'ı sarsarken, önemli bir karar için acele etmesi gerektiğini fark eder. Evde kına hazırlıkları sürerken, misilleme bir saldırının gelebileceğinden şüphelenen Ferit, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ister ve şüphelerinde haklı çıkar.

Şirkette yeniden gücünü artırmak isteyen Orhan, sert adımlar atmaktan çekinmez. Pelin ile Kaya arasındaki yakınlık yeni çatışmaların doğmasına neden olurken, Seyran Pelin'i sert bir şekilde uyarır. Geçmişte yaşanan kötü günleri geride bırakan Ferit ve Seyran birbirlerine olan sevgi ve güvenlerini hissettirirler. Yılların özlemiyle kavuşacakları günü bekleyen Halis ve Hattuç'u, en mutlu günlerinde korkunç bir sürpriz beklemektedir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 64. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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