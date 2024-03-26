Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı FULL

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 5. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edildiği dizinin 6. bölüm fragmanı haberimizde...

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TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umut'un tehlikeye dönüşmesini istemeyen Fecir, sorunu kökünden bitirmeye kararlıdır; ceza evinde yatan Rıza ile ilgili bir planı vardır. Tarık Yalman davasını kazanmak üzere olan Umut, Tarık aleyhine ortaya çıkan delille sarsılır. Yeni bir adım atmaya hazırlanırken karşısında Harun Yakar'ı bulur.

Emirkıranlar'a sağlam bir darbe vurmak isteyen Umut, Harun engelini aşıp; Tarık Yalman davasını kazanabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…

Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

Londra'dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir'in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri'nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir'in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz'ı içeriden kurtarabilecek midir?

Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar. Bu oyunu kim kazanacaktır? Haklı olanlar mı? Düzenin sahipleri mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI