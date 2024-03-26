Haberler Dizi Haberleri Taş Kağıt Makas 5. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Taş Kağıt Makas 5. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 5. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 01:10 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 01:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taş Kağıt Makas 5. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 5. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 5. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM ÖZETİ

Umut'un tehlikeye dönüşmesini istemeyen Fecir, sorunu kökünden bitirmeye kararlıdır; ceza evinde yatan Rıza ile ilgili bir planı vardır. Tarık Yalman davasını kazanmak üzere olan Umut, Tarık aleyhine ortaya çıkan delille sarsılır. Yeni bir adım atmaya hazırlanırken karşısında Harun Yakar'ı bulur.

Emirkıranlar'a sağlam bir darbe vurmak isteyen Umut, Harun engelini aşıp; Tarık Yalman davasını kazanabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

DİĞER
Son dakika haberi: Avusturya - Türkiye maçına Arda Güler damgası! Gündeme oturdu: Öyle bir hareket yaptı ki...
Kandil'deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu'na oy dilendi: DEM'e "Sermaye İstanbul'da kazançlı çıkarsınız" talimatı
Millilerin son rakibi belli oldu!
Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı İZLE
Sandık Kokusu 17. BÖLÜM FRAGMANI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Okullar ne zaman bayram tatili olacak?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Mart rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal Fransa'da kayıp! Kartal Fransa'da kayıp! 23:14
Millilerin son rakibi belli oldu! Millilerin son rakibi belli oldu! 22:46
Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! 22:09
Montella'dan Abdülkerim açıklaması! Montella'dan Abdülkerim açıklaması! 21:51
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor 21:28
F.Bahçe'yi deviren Halkbank finalde! F.Bahçe'yi deviren Halkbank finalde! 21:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! 19:52
G.Saray'a durmak yok! G.Saray'a durmak yok! 19:45
A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! 19:10
İtalya U21 - Türkiye U21 | CANLI İtalya U21 - Türkiye U21 | CANLI 19:00
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! 18:46
Köhn'den transfer sözleri! "Teklifler vardı ama..." Köhn'den transfer sözleri! "Teklifler vardı ama..." 17:05