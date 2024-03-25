Mehmed: Fetihler Sultanı 6. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle TRT 1

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 5. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 6. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, düğün gecesi tek hayali ve tek aşkı olan Konstantiniyye'ye tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zağanos'u kurtarmak için Bizans sarayından beklenmedik bir kişiyle iş birliği yapacaktır. Yakalanma riskine rağmen Mehmed, Bizans'ın kalbinden Zağanos'u kurtarabilecek mi? Urban'la buluşan Mehmed, kendisiyle dönmesi için Urban'ı ikna edebilecek mi? Annesinin ölüm haberini alan Mehmed'in dünyası başına yıkılır. Mehmed şimdi ne yapacaktır, bu ölümden babasını mı sorumlu tutacaktır? Düğün gecesi Mehmed'in Gülşah'ı bırakıp Konstantiniyye'ye gitmesiyle Edirne Sarayı çalkalanır.

Kızı Gülşah'ın başına gelenleri öğrenen İbrahim, hesap sormak için Murad'a gider. Murad, gelini Gülşah'ı babasına mı verecek? Yoksa hanedan töresini mi uygulayacak? Bu sırada casusları vasıtasıyla şehre sızan Türkleri öğrenen Helena ve Notaras, şehzade Mehmed ve ekibini yakalamak için bir plan yaparlar. Bütün olanları sonradan öğrenen Konstantinos, annesi Helena'nın yönetimdeki varlığından rahatsız olmaya başlar. Helena ve Notaras Mehmed'i yakalayabilecek mi?