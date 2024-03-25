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Mehmed: Fetihler Sultanı 5. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 5. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 00:20 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 00:50
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Mehmed: Fetihler Sultanı 5. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 5. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 5. bölümünü yeniden izlemek isteyenler veya kaçıranlar için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 5. bölüm izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 5. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, düğün gecesi tek hayali ve tek aşkı olan Konstantiniyye'ye tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zağanos'u kurtarmak için Bizans sarayından beklenmedik bir kişiyle iş birliği yapacaktır. Yakalanma riskine rağmen Mehmed, Bizans'ın kalbinden Zağanos'u kurtarabilecek mi? Urban'la buluşan Mehmed, kendisiyle dönmesi için Urban'ı ikna edebilecek mi? Annesinin ölüm haberini alan Mehmed'in dünyası başına yıkılır. Mehmed şimdi ne yapacaktır, bu ölümden babasını mı sorumlu tutacaktır? Düğün gecesi Mehmed'in Gülşah'ı bırakıp Konstantiniyye'ye gitmesiyle Edirne Sarayı çalkalanır.

Kızı Gülşah'ın başına gelenleri öğrenen İbrahim, hesap sormak için Murad'a gider. Murad, gelini Gülşah'ı babasına mı verecek? Yoksa hanedan töresini mi uygulayacak? Bu sırada casusları vasıtasıyla şehre sızan Türkleri öğrenen Helena ve Notaras, şehzade Mehmed ve ekibini yakalamak için bir plan yaparlar. Bütün olanları sonradan öğrenen Konstantinos, annesi Helena'nın yönetimdeki varlığından rahatsız olmaya başlar. Helena ve Notaras Mehmed'i yakalayabilecek mi?

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